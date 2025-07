Evade dal carcere minorile Beccaria e scappa | si cerca un ragazzo di 17 anni a Milano

Un 17enne è evaso dal carcere minorile Beccaria di Milano. Secondo quanto appreso, il giovane - arrestato per rapina - avrebbe scavalcato le inferiate dell'istituto per poi darsi alla fuga in città . A renderlo noto è Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato di polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: carcere - minorile - beccaria - milano

Carcere minorile di Nisida, ritrovati telefoni cellulari e droga - Nel corso dei giorni scorsi è stato effettuato un ritrovamento di telefoni cellulari e stupefacenti all’interno del carcere minorile di Nisida.

Airola, carcere minorile sempre più senza regole: detenuto già allontanato in precedenza, aggredisce brutalmente agente. - Un agente della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere minorile di Airola, nel Beneventano, ieri sabato 10 maggio è stato colpito con una violenta testata al volto da un detenuto di origini straniere, noto per comportamenti aggressivi, già allontanato in passato, più volte, per ragioni di ordine e sicurezza.

Agente colpito con una testata al volto da un detenuto: aggressione nel carcere minorile di Airola - A rendere noto quanto accaduto nel carcere minorile del Beneventano è stato il Sappe, sindacato di Polizia Penitenziaria.

Sindacato, 17enne evade da istituto minorile Beccaria di Milano. Spp, ragazzo era in carcere per rapina, ha scavalcato inferriate #ANSA Vai su X

Un Imam arriverà al carcere minorile Beccaria di Milano, e affiancherà il cappellano cattolico (don Claudio Burgio, che è anche direttore della comunità Kayros). È il frutto di un protocollo d'intesa siglato lunedì 7 luglio, presso il Tribunale dei Minorenni da diver Vai su Facebook

Un 17enne evade dal carcere minorile Beccaria di Milano; Ragazzino evade dal carcere Beccaria di Milano: ha scavalcato le inferriate dell'istituto; Milano, ancora un'evasione dal carcere Beccaria: si cerca un rapinatore di 17 anni.

Evade dal carcere minorile Beccaria e scappa: si cerca un ragazzo di 17 anni a Milano - Il giovane, che era stato arrestato per rapina, avrebbe scavalcato le inferiate dell'istituto. fanpage.it scrive

Evasione al Beccaria: minore fugge dal cortile del carcere di Milano - MILANO – Un minore straniero è riuscito a evadere nel primo pomeriggio di domenica 27 luglio dal carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, facendo perdere le proprie tracce dopo essere fuggito dal c ... Come scrive laprovinciadivarese.it