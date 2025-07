Evade dai domiciliari ruba auto poi prende a schiaffi figlio ed ex moglie Fermato con il taser

E' evaso dai domiciliari, ha rapinato dell'auto una donna e ha preso a sia schiaffi il figlio che l'ex moglie. Per fermare l'uomo, un 48enne polacco, i carabinieri hanno dovuto utilizzare il taser. L'esagitato, una volta messo in sicurezza, è stato arrestato a Nettuno.Il 48enne, residente a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

