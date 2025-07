Europei calcio femminile 2025 Inghilterra ancora campione | Spagna ko ai rigori

L’Inghilterra ha battuto la Spagna ai rigori dopo un pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari, aggiudicandosi domenica un’entusiasmante finale del Campionato Europeo Femminile 2025. Chloe Kelly ha trasformato il suo tiro dal dischetto dopo due parate del portiere Hannah Hampton, regalando all’Inghilterra la vittoria per 3-1. Kelly decide il secondo europeo. È la seconda finale consecutiva degli Europei femminili decisa da un gol di Kelly. La partita era in parità sull’1-1 dopo i tempi supplementari e i 90 minuti regolamentari. L’Inghilterra ha pareggiato al 57? con un colpo di testa di Alessia Russo su cross di Chloe Kelly, dopo che Mariona Caldentey aveva portato in vantaggio la Spagna al 25?, realizzando su un cross di Ona Battle. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Europei calcio femminile 2025, Inghilterra ancora campione: Spagna ko ai rigori

In questa notizia si parla di: inghilterra - europei - femminile - spagna

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra - Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei.

Inghilterra ancora campione d’Europa femminile: Spagna battuta ai rigori https://repubblica.it/sport/calcio/2025/07/27/news/inghilterra_batte_spagna_rigori_finale_europei_donne-424756095/… Vai su X

DIRETTA - Europei calcio femminile, la finale: Inghilterra-Spagna 0-1 dopo 45' Segui lo streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio-il-2-luglio-finale-il-27-gironi-quartisemifinali-azzurre-nu Vai su Facebook

Inghilterra - Spagna, ecco chi vincerà la finale degli Europei di calcio femminile. Ovviamente secondo i bookmaker. I pronostici e le stelline del gol; Inghilterra vs Spagna | UEFA Women's EURO 2025 Finale; L’Inghilterra ha vinto di nuovo gli Europei femminili di calcio.

Finale Europei femminili, l'Inghilterra trionfa 4-2 ai calci di rigore contro la Spagna - Leggi su Sky TG24 l'articolo Finale Europei femminili, l'Inghilterra trionfa 4- Si legge su tg24.sky.it

Europei femminili, Inghilterra ancora campione: Spagna ko in finale ai rigori - Le leonesse si confermano le regine d'Europa battendo l'iridata Spagna nella finale di Basilea, decisa soltanto ai rigori dopo l'1- Segnala tuttosport.com