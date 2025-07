Estorsione e segreti | l’inquietante vicenda di Raoul Bova

Un messaggio anonimo ha cambiato il destino di Raoul Bova, portando alla luce un scandalo che coinvolge ricatti e inchieste.

Raoul Bova: tentata estorsione e segreti svelati - Un nuovo capitolo nel drammatico racconto di Raoul Bova: estorsioni, segreti e vendette che scuotono il mondo dello spettacolo. notizie.it scrive

Raoul Bova e i messaggi alla ventenne Martina Ceretti: la Procura apre un'inchiesta per tentato ricatto - Stando a quanto reso noto da Repubblica, Raoul Bova avrebbe ricevuto un messaggio dal tono minaccioso, prima della diffusione delle conversazioni tra i due presunti amanti. Da vanityfair.it