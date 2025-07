Estate stravolta Giuliacci | Succedeva 50 anni fa cosa ci aspetta ad agosto

Un "fatto enorme" irrompe nella situazione meteorologica dell'Italia mentre ci apprestiamo a lasciare luglio per entrare nel mese estivo per eccellenza, agosto. Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci e le tendenze fino a 15 giorni contengono una "notizia di rilievo:¬†ci sar√† l' anticiclone delle Azzorre ", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Cosa comporta? Innanzitutto va detto che l'anticiclone delle Azzorre resister√† fino al 10 di agosto,¬†15 giorni continui. "√ą un fatto direi enorme, perch√© questo avveniva 30-50 anni fa", spiega Giuliacci. ¬† In seguito, il meteorologo elenca i vantaggi: "L'anticiclone delle Azzorre¬†√® molto pi√Ļ umide di quello africano e quindi porter√† temperature gradevoli, dei massimi¬†tra 28-32 gradi, fino alla prima decade di agosto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

