Estate i comuni italiani contro l’overtourism | ordinanze e divieti anti-maleducati

L'immagine dei turisti che passeggiano a piedi scalzi sui sampietrini dei paesi di mare, mentre al largo, da un'imbarcazione, risuonano dalle casse i bassi dei tormentoni dell' estate, potrebbe essere un lontano ricordo, visto che diversi Comuni italiani stanno correndo ai ripari contro il turismo di massa, detto anche overtourism. Ecco quali sono i principali divieti e ordinanze in giro per l’Italia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Estate, i comuni italiani contro l’overtourism: ordinanze e divieti anti-maleducati

Eventi e spettacoli estate 2025: pubblicato l'avviso rivolto ai Comuni del territorio - La CittĂ metropolitana ha pubblicato l'avviso pubblico rivolto ai Comuni del territorio per ospitare eventi si spettacolo dal vivo da realizzarsi entro il 30 settembre 2025.

Al freddo d’inverno, forni d’estate: nei nidi (come nel resto della scuola) l’efficienza energetica è un miraggio. E i comuni non hanno nemmeno i dati - Inverni al freddo e al gelo ed estati bollenti. Così son messe le nostre scuole. Se nel periodo invernale – come ilFattoQuotidiano.

Grandinate e trombe d'aria dell'estate 2023: altri 66 milioni per i danni subiti dai Comuni veneti - «I Comuni veneti avranno finalmente ristoro per i danni derivanti dalle devastanti grandinate e trombe d’aria del luglio e agosto 2023.

Overtourism in Italia, ecco la classifica delle città più colpite dai turisti - Un rapporto sulla pressione turistica nelle principali città italiane ha messo in evidenza quelle più esposte all'overtourism. Come scrive money.it

"A bloccare l’Italia non è l'overtourism ma la disorganizzazione dei comuni". La critica di Aldo Cazzullo - Aldo Cazzullo ribalta la prospettiva sul fenomeno del turismo di massa: "A volte chiamiamo overtourism quello che overtourism non è" ... Da gamberorosso.it