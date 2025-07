Estate ‘caldo e clima peggiorano malattie reumatiche’ i consigli salva-vacanze

(Adnkronos) – Negli ultimi anni, con il cambiamento climatico, le temperature estreme sono diventate una minaccia ambientale e una sfida crescente per la salute pubblica, in particolare per milioni di persone affette da malattie reumatologiche. “I nostri pazienti sono molto vulnerabili agli stress termici – spiega Andrea Doria, presidente Sir, Società italiana di reumatologia – . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Estate, ‘caldo e clima peggiorano malattie reumatiche’, i consigli salva-vacanze

Caldo torrido, l’estate peggiore è arrivata. “Dobbiamo cambiare abitudini” - Ravenna, 28 giugno 2025 – L’anticiclone e i suoi fratelli: il caldo estremo che dal 13 giugno attanaglia la Romagna è un cocktail in cui le masse d’aria calda provenienti dal Sahara sono appena uno dei tre principali ingredienti, come evidenzia Pierluigi Randi, meteorologo presidente dell’Associazione Meteo Professionisti.

L’estate sofferta del Pd. Soltanto caldo e silenzio - Firenze, 27 luglio 2025 – Sarà un’estate mutilata e di sofferenza piena per il Pd, costretto a confrontarsi con inchieste che lasciano ampio margine per maramaldeggiare ad alleati e avversari.

Il Mediterraneo, purtroppo mai precocemente così caldo da quando si misurano le temperature dell'acqua, ci ricorda che l'Italia è un hot spot climatico, con tanti saluti a chi ci parla di Annibale sulle Alpi e della Groenlandia e del clima che è sempre cambiato.

