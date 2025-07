Esercitazioni di salvataggio per sensibilizzare alla prevenzione dell' annegamento | una giornata in ricordo di Fatime FOTO

“Il mare è amico di tutti, ma può essere teatro di tragedie. E quando accadono delle tragedie, come la morte di una bambina di 12 anni, le giornate dedicate alla prevenzione appaiono fondamentali, perchĂ© la prevenzione non appare mai abbastanza, e deve essere ampliata sempre più”.Queste le parole. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Oggi, 25 luglio, è la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento! Safeguardare vite in acqua è una priorità globale, e siamo fieri di...

Sirmione e prevenzione annegamenti: esercitazione di salvataggio in spiaggia - Sirmione promuove la prevenzione annegamenti con un'esercitazione di salvataggio e laboratori per bambini in spiaggia. Riporta gardanotizie.it

Prevenzione annegamento: esercitazione congiunta tra Capitaneria e Aeronautica a Birgi - Secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli annegamenti sono una delle principali cause di morte accidentale a livello globale, e le campagne di sensibilizzazione e ... Segnala marsalalive.it