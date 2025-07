Escursionisti e atleti in difficoltà quattro interventi in un giorno per il soccorso alpino lariano

Domenica 27 luglio 2025 è stata una giornata intensa per i tecnici del Soccorso alpino della stazione Valsassina-Valvarrone, della delegazione Lariana del Cnsas.Il primo intervento è avvenuto in mattinata a Premana, durante una manifestazione sportiva, dove due atleti hanno avuto bisogno di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: soccorso - atleti - alpino - escursionisti

Escursionisti e atleti in difficoltà , quattro interventi in un giorno per il soccorso alpino lariano; Giornata di superlavoro per il soccorso alpino in Valsassina; Gran Sasso, due interventi complessi per il Soccorso Alpino: recuperati un escursionista e due alpinisti in difficoltà .

SOCCORSO ALPINO, QUATTRO INTERVENTI (DUE AL GIIR) DOMENICA IN VALLE - Il terzo intervento si è svolto nella valle di Desio, territorio comunale di Cremeno, per un escursionista precipitato in un canale, recuperato dall’elisoccorso di Sondrio di AREU, in collaborazione ... Secondo valsassinanews.com

Giornata di superlavoro per il soccorso alpino in Valsassina - Giornata intensa per i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) della Stazione Valsassina- Lo riporta leccotoday.it