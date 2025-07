Erika Ferini Strambi continuano le indagini sull' omicidio | sentito un amico Il giallo degli slip

È altamente probabile che Erika Ferini Strambi, cinquantatreenne manager di Luxottica, abbia avuto un incidente. E anche se il mistero sugli slip resta, non li indossava al momento del ritrovamento, non vi sono al momento elementi che conducano al fatto che abbia avuto un ultimo (e fatale) incontro con un uomo. Dai tabulati telefonici, esaminati dopo il ritrovamento del corpo, diversi giorni dopo la morte, è emerso che la donna - dalle minute caratteristiche fisiche - non aveva in programma di incontrare nessuno la sera in cui è scomparsa, il 6 luglio scorso, dopo essere uscita da un ristorante dove si canta il karaoke a Segrate.

Erika Ferini Strambi, il corpo senza vita trovato semisvestito: è caccia a borsa e cellulare - Milano – Il cadavere semisvestito. Una scarpa ancora agganciata a un piede, l’altra sfilata e ritrovata a pochi centimetri.

Il giallo di Erika Ferini Strambi, trovata morta in un campo: si taglia l’erba per cercare telefono e borsa scomparsi - Milano – È stata fissata per venerdì l’autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la cinquantatreenne impiegata di Luxottica scomparsa nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio e ritrovata senza vita in una piantagione di mais a Pantigliate una settimana fa.

Pantigliate, tutti i misteri sulla morte di Erika Ferini Strambi. C’era qualcuno con la 53enne appassionata di karaoke? - Milano, 26 luglio 2025 – Le tre costole rotte sono compatibili con un impatto col volante della Mini Cooper e rafforzano l’ipotesi che quella notte Erika Ferini Strambi abbia avuto un incidente nelle campagne di Pantigliate.

Milano: procura attende esiti approfondimenti su corpo Erika Ferini Strambi - Si attendono gli esiti degli approfondimenti sull'autopsia di Erika Ferini Strambi, la 53enne dipendente dell'area risorse umane di Luxottica scomparsa nella notte tra il ... Riporta msn.com

Come è morta Erika Strambi? Sul corpo niente segni di violenza. Il mistero degli slip - L’autopsia rileva solo fratture costali e non chiarisce del tutto le cause del decesso della 53enne trovata cadavere accanto alla sua auto in un campo tra Pantigliate e Peschiera Borromeo. Scrive informazione.it