L’ex presidente della WCW ha rivelato nell’ultimo episodio di 83 Weeks i dettagli di come ha appreso la notizia mentre si trovava a Las Vegas La telefonata di Mike Johnson e la conferma su Fox News. Durante l’ultima puntata del suo podcast 83 Weeks, Eric Bischoff ha raccontato nel dettaglio come ha scoperto della scomparsa di Hulk Hogan. L’ex dirigente della WCW si trovava a Las Vegas per registrare delle interviste quando ha ricevuto un messaggio che ha cambiato completamente la sua giornata. “Erano circa le 6:30 del mattino, ora di Las Vegas, quando ho ricevuto un messaggio da Mike Johnson di PWInsider”, ha spiegato Bischoff. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Eric Bischoff: “Ecco perchè non ero a SmacDown per il tributo ad Hulk Hogan”