Ercolano tragico incidente in scooter | muore un 27enne

Nella notte tra domenica e lunedì lo schianto contro auto in sosta. Un giovane di 27 anni ha perso la vita a Ercolano, in provincia di Napoli, in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 luglio. La vittima viaggiava come passeggero a bordo di uno scooter guidato da un amico di 26 anni, quando il mezzo è finito contro alcune auto parcheggiate lungo corso Italia. Trasportato d'urgenza in ospedale, ma non ce l'ha fatta. Dopo l'impatto, il 27enne è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli. Nonostante i tentativi dei medici, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente.

