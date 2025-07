Ercolano scooter contro auto parcheggiate | muore 27enne

Un ragazzo di 27 anni è morto in seguito all’impatto dello scooter su cui viaggiava come passeggero contro alcune auto parcheggiate in corso Italia, a Ercolano. Incidente stradale mortale la scorsa notte a Ercolano, in provincia di Napoli, dove è deceduto un 27enne in sella ad uno scooter guidato da un amico 26enne. Il giovane . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ercolano, scooter contro auto parcheggiate: muore 27enne

