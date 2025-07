Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - "Epatite D classificata come cancerogena", annuncia l'Organizzazione mondiale della sanitĂ nel World Hepatitis Day. "L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) - informa l'Oms - ha recentemente classificato l'epatite D come cancerogena per l'uomo,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Epatite D classificata come cancerogena, l'annuncio dell'Oms