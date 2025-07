Enzo non ce l’ha fatta | morto il figlio dell’ex portiere della Roma Julio Sergio

Enzo Bertagnoli, figlio dell’ex portiere della Roma Julio Sergio è morto a soli 15 anni per un tumore cerebrale ( un medulloblastoma, tumore che colpisce il cervelletto) contro il quale ha combattuto con coraggio e incredibile forza per 5 anni. Il padre ne ha dato la notizia sui social, solo pochi giorni dopo aver commosso il mondo con un video in cui si rasava i capelli come il figlio e lo ringraziava pubblicamente per la sua “forza, empatia, coraggio e amore”. Visualizza questo post su Instagram Enzo era ormai in coma farmacologico e la situazione era irreversibile. Tantissimi i messaggi di vicinanza all’ex portiere giallorosso, tra cui quello della Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it

