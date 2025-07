√ą morto oggi a Roma, Enrico Lucherini, il press agent pi√Ļ famoso d'Italia, avrebbe compiuto 93 anni l'8 agosto. Lo conferma Gianluca Pignatelli, socio, allievo e amico, che, profondamente commosso, riferisce¬† che Lucherini "si √® spento nel pomeriggio, nella sua casa dei Parioli, circondato dai familiari e dai suoi pi√Ļ cari affetti". Lucherini √® stato un pioniere, ha portato in Italia la figura dell'addetto stampa delle star, inventando uno stile personale e irripetibile, al punto di dare vita al neologismo 'Lucherinata'. Figlio di un medico, Enrico Lucherini dopo gli studi al liceo dei gesuiti, per accontentare il padre, si iscrisse al corso di laurea in Medicina ma dopo due anni abbandon√≤ gli studi per darsi alla recitazione iscrivendosi all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Enrico Lucherini, addio all'addetto stampa delle star