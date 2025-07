Energia look dorati e nostalgia pop | il trio che ha segnato i primi anni 2000 insieme per qualche minuto nell' ultima tappa del Cowboy Carter Tour

N on c’erano teaser, nĂ© indizi criptici nei giorni precedenti. Nessuna anticipazione lasciata filtrare da backstage o social. Ma a Las Vegas, durante il gran finale del Cowboy Carter Tour, BeyoncĂ© ha fatto ciò che riesce meglio: riscrivere le regole del pop: lo l’ha fatto chiamando accanto a sĂ© Kelly Rowland e Michelle Williams, in un’inaspettata e potentissima reunion delle Destiny’s Child. Una manciata di minuti sul palco è bastata per creare un momento di pura nostalgia anni 2000, e dare al tour l’unico finale possibile: quello che nessuno si aspettava, ma che tutti ricorderanno. BeyoncĂ© in (oltre) 60 scatti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Energia, look dorati e nostalgia pop: il trio che ha segnato i primi anni 2000 insieme per qualche minuto nell'ultima tappa del "Cowboy Carter Tour"

