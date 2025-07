Emerson Royal al Flamengo annuncio come fosse un videogioco | VIDEO

Emerson Royal si è trasferito ufficialmente dal Milan al Flamengo a titolo definitivo: il club brasiliano lo ha annunciato così sui social. Emerson Royal, terzino destro brasiliano classe 1999, si è trasferito ufficialmente dal Milan al Flamengo a titolo definitivo per 9 milioni di euro: il club di Rio de Janeiro lo ha annunciato così sui social, con uno screenplay che ha ricordato il famoso videogioco Clash Royale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Emerson Royal al Flamengo, annuncio come fosse un videogioco | VIDEO

Milan, Emerson Royal è un intrigo internazionale: intesa con il Besiktas, poi irrompe il Flamengo e cambia tutto - 2025-07-23 20:46:00 Fermi tutti! Succede di tutto nel giro di poche ore per il terzino brasiliano: quando sembra a un passo dal Besiktas, irrompe il Flamengo e cambia tutto Emerson Royal diventa un caso internazionale tra Italia, Turchia e Brasile: quando tutto sembra fatto con il Besiktas, l’irruzione del Flamengo stravolge la situazione.

Emerson Royal fa felice la Roma: i giallorossi sbloccano la trattativa - Emerson Royal lascia il Milan e fa felice la Roma: la cessione del brasiliano sblocca la trattativa per i giallorossi.

Dalla Spagna: “Emerson Royal vuole tornare al Betis”. Le ultime news - Il difensore del Milan, Emerson Royal, ha avuto contatti col Real Betis e potrebbe lasciare il Diavolo in estate.

Quanto guadagna il Milan dalla cessione di Emerson Royal al Flamengo - Quando era tutto fatto col Besiktas, si è inserito il club brasiliano e ha chiuso l'arrivo dell'esterno fuori dai piani di Allegri Emerson Royal era da tempo fuori dai piani del Milan.

Milan, ufficiale la cessione di Emerson Royal al Flamengo: l'impatto dell'operazione a bilancio - Il laterale lascia i rossoneri per tornare in patria, in Brasile: i dettagli della cessione dopo appena una stagione.