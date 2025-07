Emergenza incendi il ruolo dell’Aib e i Piani dimenticati | cosa succede quando scoppia un rogo boschivo in Italia

L’emergenza incendi sta devastando molte regioni d’Italia, in particolare Sardegna e Sicilia. La catena di prevenzione e spegnimento funziona alla perfezione solo sulla carta: ecco cos’è l’Aib. Il rogo di Villasimius e della spiaggia-gioiello di Punta Molentis, nell’area costiera sud-orientale della Sardegna, ha portato alla fuga di avventori e alla distruzione di auto e strutture. In queste ore l’emergenza principale si registra a Orosei, nella zona di Sos Alinos e Cala Liberotto. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Emergenza incendi, il ruolo dell’Aib e i Piani “dimenticati”: cosa succede quando scoppia un rogo boschivo in Italia

Emergenza incendi a Salerno e nel Basso Cilento: un’estate rovente - L’estate si preannuncia infuocata, non solo per il caldo. È già scattata l’allerta incendi, come riportato dal quotidiano Il Mattino oggi in edicola.

Canada: oltre 31.000 evacuati per incendi boschivi, emergenza in Saskatchewan e Manitoba - Oltre 31.000 persone sono state evacuate in tutto il Canada ieri a causa dei violenti incendi boschivi che minacciano città e villaggi, hanno annunciato le autorità.

Allagamenti, incendi, esondazioni: prove di emergenza. Testate squadre e strumenti - Merate (Lecco), 11 maggio 2025 – Nubi tossiche, incend i, crolli, allagamenti, ferit i. Sono scenari apocalittici quelli che hanno dovuto fronteggiare gli angeli del soccorso della P rotezione civile, insieme ai vigili del fuoco, ai volontari della Croce Bianca e anche agli studenti delle superiori del Francesco Viganò di Merate, attori protagonisti della maxi-esercitazione provinciale di Protezione civile organizzata tra venerdì sera e ieri a Merate.

INFERNO DI FUOCO A CRETA La Grecia torna a fare i conti con una nuova emergenza #incendi. Stavolta è l’isola di #Creta ad affrontare una situazione drammatica, con un vasto rogo che ha colpito il sud-est dell’isola. Le fiamme, alimentate da venti fortiss Vai su Facebook

SOS INCENDI. In Italia nei primi sette mesi 2025 bruciati 30.988 ettari di territorio; Incendio a Villasimius, le carcasse delle auto bruciate; Capoterra, la Croce Rossa italiana simula un’emergenza incendio.

SOS Incendi 2025: in Italia bruciati oltre 30.000 ettari nei primi sette mesi dell’anno - 000 ettari di territorio bruciati nei primi sette mesi dell’anno, con il Sud in prima linea. Riporta alternativasostenibile.it

Incendi 2025, 3,3 roghi al giorno in sette mesi - Dal 1° gennaio al 18 luglio 2025 nella Penisola si sono verificati 653 incendi che hanno mandato in fumo 30. Scrive msn.com