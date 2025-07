Emergenza carceri la Conferenza Nazionale dei Garanti territoriali ha indetto una manifestazione pubblica per il 30 luglio

Tra suicidi, fughe e sovraffolamento, l’emergenza carceri sembra sempre piĂą lontana da una soluzione. Per questo la Conferenza Nazionale dei Garanti territoriali ha indetto “nella Giornata del 30 luglio una manifestazione per sensibilizzare l’opinione pubblica e per sollecitare la politica nel suo complesso, e non soltanto il Governo, a mettere in campo soluzioni immediate e concrete alle accorate parole inequivocabili del Presidente della Repubblica sul tema delle carceri”. A un mese esatto dall’appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro con il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il portavoce dei garanti territoriali ricorda che attualmente sui 62. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Emergenza carceri, la Conferenza Nazionale dei Garanti territoriali ha indetto una manifestazione pubblica per il 30 luglio

In questa notizia si parla di: emergenza - carceri - conferenza - nazionale

La Corte dei conti bacchetta Nordio: “Gravi ritardi nel piano carceri, emergenza in sei Regioni” - Secondo la relazione il sovraffollamento è oltre i limiti in Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia

Corte dei Conti, gravi ritardi nel piano Carceri: in Sicilia sovraffollamento ai limiti dell'emergenza - A dieci anni dalla conclusione della gestione commissariale, l'analisi sullo stato di attuazione del 'Piano Carceri' evidenzia situazioni critiche di sovraffollamento carcerario che - soprattutto in Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia - assumono contorni ai limiti dell'emergenza.

Corte dei conti: "Gravi ritardi nel Piano per le carceri, sovraffollamento ai limiti dell'emergenza" - Segnalate situazioni particolarmente critiche in sei Regioni. Inoltre non sono stati attuati diversi interventi per migliorare le condizioni ambientali, igienico-sanitarie e di trattamento

Campania. L’emergenza nelle carceri: anche in dieci in una cella con temperature a 40 gradi di Paolo Popoli La Repubblica, 2 luglio 2025 Sono duemila i detenuti in più in Campania, con record a Poggioreale. Cinque i suicidi registrati dall’inizio di quest’ann Vai su Facebook

Questo piano carceri metterà davvero fine all’emergenza?; Giacobbe (Garante detenuti Catanzaro): “Sovraffollamento e suicidi nelle carceri una emergenza sociale”; Risolvere l’emergenza carceri.

Giacobbe (Garante detenuti Catanzaro): “Sovraffollamento e suicidi nelle carceri una emergenza sociale” - Il Garante dei diritti della persone detenute o private della libertà personale del Comune di Catanzaro Luciano Giacobbe pubblica quale attività di sensibilizzazione e di mobilitazione nazionale del ... Segnala catanzaroinforma.it

Carceri italiane: è emergenza. L’appello del Garante provinciale Don Salvatore Saggiomo - Scopri tutti i dettagli riguardo Carceri italiane: è emergenza. Secondo casertaweb.com