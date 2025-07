Emergenza caldo cosa fare per proteggersi | una giornata di consigli dell' Asp davanti al Politeama

Dopo l’iniziativa del 24 giugno scorso, l’Asp di Palermo promuove domani, martedì 29 luglio, una nuova giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui rischi legati alle alte temperature. L’evento - realizzato, anche questa volta, insieme alla Protezione Civile comunale, la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Emergenza idraulica, a Meldola una giornata di addestramento di Protezione Civile - Domenica si è svolto, presso il complesso sportivo delle piscine di Meldola, un’addestramento di Protezione Civile organizzato dalla Protezione Civile di Meldola insieme alla Protezione Civile Sos Forli relativa a situazioni di emergenza idraulica durante alluvioni con allagamenti in area urbana.

Emergenza caldo, successo per la giornata di prevenzione: distribuiti bottigliette d'acqua e... consigli - Ha riscosso grande partecipazione l’iniziativa organizzata questa mattina dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo nell’ambito del Piano Emergenza Caldo 2025.

Emergenza caldo, Fontana: oggi ordinanza per vietare lavori al sole nelle ore centrali della giornata - IL PROVVEDIMENTO. L’annuncio nella mattinata di lunedì 30 giugno del presidente della Regione Lombardia.

Emergenza incendi in Sicilia VIDEO Giornata intensa per i vigili del fuoco, il corpo forestale e la protezione civile. Il caldo ed il vento hanno alimentato i roghi, molti dolosi Tgr Rai Vai su Facebook

Emergenza incendi in Sicilia VIDEO Giornata intensa per i vigili del fuoco, il corpo forestale e la protezione civile. Il caldo ed il vento hanno alimentato i roghi, molti dolosi @TgrRai Vai su X

Emergenza caldo, cosa fare per proteggersi: una giornata di consigli dell'Asp davanti al Politeama - Gli operatori forniranno consulenze gratuite, distribuiranno materiale divulgativo con raccomandazioni mirate alle fasce più fragili della popolazione. Riporta palermotoday.it

Emergenza caldo: linee di indirizzo e protezione nel comparto edile - Le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare riportano indicazioni specifiche per il comparto edile. Come scrive puntosicuro.it