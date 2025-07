Elodie incanta la Sicilia con il mini abito floreale il look al Green Valley Pop Fest 2025

È nel suo anno fortunato Elodie: dopo aver accumulato grandissimi successi negli ultimi mesi, divisa tra musica e cinema, sta ora scalando le classifiche dell’ estate 2025 con la sua Yakuza, insieme a Sfera Ebbasta. E, se lo scorso giugno è stata l’indiscussa protagonista del suo primo mini tour degli stadi, è sempre riuscita a non mancare sul palco dei festival italiani più ambiti di stagione. È stato il caso del Green Valley Pop Fest di Trapani, dove ha ancora una volta stregato il pubblico con una incredibile mise glamour e provocante alla sua maniera. Elodie strega la Sicilia con un minidress floreale: il look estivo nei dettagli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elodie incanta la Sicilia con il mini abito floreale, il look al Green Valley Pop Fest 2025

L'estate a fiori di Elodie: chi ha firmato e quanto costa il suo nuovo mini abito - Elodie è tornata sul palco per un esclusivo festival tenutosi in Sicilia e ne ha approfittato per sfoggiare un look in pieno stile estivo: ecco chi ha firmato (e quanto costa) il suo nuovo abito a fiori.

