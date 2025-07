Ella Beatty protagonista di Monster 4 | il mistero di Lizzie Borden

monster 4: la nuova stagione con ella beatty nel ruolo di lizzie borden. La serie antologica Monster, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan per Netflix, si prepara a tornare con la quarta stagione. Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’attesa è alta per scoprire quale nuovo caso criminale verrà esplorato. Recentemente, è stato annunciato che la protagonista di questa nuova stagione sarà Ella Beatty, che interpreterà il celebre personaggio di Lizzie Borden. il casting e i ruoli principali nella quarta stagione. Ella Beatty, figlia delle iconiche star del cinema Warren Beatty e Annette Bening, vestirà i panni di Lizzie Borden, figura storica coinvolta in uno dei più noti casi giudiziari americani. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ella Beatty protagonista di Monster 4: il mistero di Lizzie Borden

In questa notizia si parla di: ella - beatty - monster - lizzie

