Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025 la data | quando si vota

Le elezioni regionali sono un appuntamento chiave per la politica italiana. Nel 2025 sono in programma in Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. Oltre 17 milioni i cittadini chiamati alle urne con la possibilitĂ di scegliere il Presidente della regione e i Consiglieri regionali: ecco le cose da sapere. Ecco quando si vota in Valle d’Aosta. Elezioni regionali in Valle d’Aosta: la data del voto. Schede elettorali (Imagoeconomica). In base al decreto pubblicato il 25 luglio sul bollettino ufficiale della Regione, a firma dal governatore Renzo Testolin, le elezioni comunali e quelle per il rinnovo del Consiglio regionale si terranno il 28 settembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

