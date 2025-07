Elezioni Regionali Stefano Bandecchi si candida alla guida della Campania | Restituire ai cittadini la dignità che la politica ha rubato

Il sindaco di Terni e presidente della Provincia Stefano Bandecchi annuncia la sua candidatura alla presidenza della Regione Campania. Scenderà in campo con la lista autonoma ‘Dimensione Bandecchi’. A tal proposito spiega che: “Mi candido per restituire ai cittadini la dignità che la politica ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

