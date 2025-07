Elezioni regionali M5S | No all’alleanza con il Pd in Toscana Anche se il presidente non fosse Giani

La tela che Elly Schlein sta tessendo per arrivare a uno schieramento di "campo largo" in vista delle elezioni regionali in Toscana, viene stracciata dal Movimento 5 Stelle. I gruppi territoriali M5s di Empolese-Valdelsa, Chianti, Grosseto, Carrara, Livorno, Colline Livornesi, Val di Cornia, insieme ad altri, si spiega in una nota congiunta, in attesa della ratifica degli iscritti, che si aggiungeranno nei giorni prossimi, esprimono un "no netto" a qualsiasi alleanza con il Pd L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni regionali, M5S: “No all’alleanza con il Pd in Toscana. Anche se il presidente non fosse Giani”

Elezioni regionali in Veneto nel prossimo autunno: c'è la conferma del Consiglio di Stato - Le elezioni regionali in Veneto si svolgeranno "entro il 20 novembre", ossia prima dei 60 giorni successivi al termine dell'attuale quinquennio di legislatura, "al più tardi nella domenica compresa nei sei giorni successivi", cioè domenica 23 novembre 2025.

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature - Roma, 22 luglio 2025 – Le partite di cartello si giocano la notte. Anche nel centrodestra l’ennesimo vertice va in scena all’ora di cena.

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera - Firenze, 16 luglio 2025 – “Ora facciamo squadra, niente fughe in avanti. E per qualsiasi cosa ci si telefona, il mio è sempre aperto.

Verso le Regionali 2025! Venerdì 25 luglio alle 18:30 vi aspettiamo presso OpenPi a Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II per discutere di alcuni dei temi e delle proposte che caratterizzeranno il percorso di Alleanza Verdi e Sinistra verso le prossime elezioni Vai su Facebook

Elezioni Regionali, AVS Toscana: "Tempo scaduto. Subito il tavolo programmatico della coalizione progressista" - Un appello chiaro e urgente quello lanciato da Alleanza Verdi e Sinistra Toscana, che invita a convocare, entro la settimana, un tavolo programmatico tra tutte le forze della coalizione progressista i ... Come scrive radiosienatv.it

Verso le Regionali 2025, Giani: "Stiamo componendo un campo largo, la Toscana sarà un modello nazionale" - “Stiamo componendo su programmi e sul sistema di alleanze un campo largo che proporrà la Toscana come un modello a livello nazionale”. Riporta radiosienatv.it