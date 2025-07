Elevazione interrotta la mia denuncia in poesia per i tre operai caduti a Napoli

di Yuleisy Cruz Lezcano* “Elevazione interrotta” (per i tre operai caduti a Napoli) Nel ventre delle case, il cielo si frange, un tremore d’acciaio tradisce le altezze. Tre corpi si staccano dall’impalcatura come frutti acerbi dal ramo del giorno. Il montacarichi, carro dell’Icaro urbano, li solleva a mezz’aria – non al sole, ma a un grido muto di cemento. E poi li lascia, come colombe buie, cadere. Il tempo si incrina tra i piani dell’oblio, ogni scala è una costola spezzata. Il Vomero trattiene il respiro – le sue finestre sono occhi senza palpebre. Non un urlo, ma un silenzio vischioso colora l’aria come pioggia di ruggine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Elevazione interrotta”, la mia denuncia in poesia per i tre operai caduti a Napoli

