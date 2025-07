Egidio non dormiva da due giorni parla l’amico dell’82enne che ha imboccato la A4 contromano | Era uscito per comprare i sonniferi

«Sua cognata mi ha detto che era uscito per comprare dei sonniferi, non dormiva da due giorni». Giuseppe Valisi conosceva Egidio Ceriani da una vita, avendo frequentato insieme le elementari a Magenta, nel Milanese. Oggi Valisi non riesce a spiegarsi come mai l’amico 82enne abbia imboccato contromano l’autostrada A4 causando l’incidente dove oltre a lui, hanno perso la vita altre tre persone. Egidio viveva da solo, non era sposato: «Era una persona riservata», racconta l’amico. Ma stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, da tempo soffriva di insonnia, e negli ultimi giorni la situazione si era aggravata. 🔗 Leggi su Open.online

