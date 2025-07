Effetto emulazione nel rifiutarsi di sostenere prova orale Esami di Stato | i ragazzi cercano più empatia più umanità Lettera

Prof. Corrado Sancilio già Preside dell’Istituto Tecnico e Tecnologico “A. Bassi” di Lodi - Abbiamo avuto diversi maturandi che si sono astenuti dal sostenere l’esame orale, accontentandosi del minimo sindacale comunque già raggiunto con i crediti maturati con il suo curriculum. Le motivazioni sono più o meno le stesse. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostenere - orale - effetto - emulazione

Maturità , quinta studentessa rifiuta di sostenere l’orale: “I voti non definiscono il nostro valore” - È successo in una scuola di Piobbico, in provincia di Pesaro-Urbino. La Rete degli Studenti Medi: “Sistema valutativo anacronistico”

Padova, studente rifiuta di sostenere l'orale di maturità : "Il sistema dei voti è ingiusto" - «L’esame di maturità per me è una sciocchezza», ha affermato, criticando un sistema di valutazione che, a suo avviso, non riflette le reali capacità degli studenti.

Maturità , studente si rifiuta di sostenere orale. Daniele Novara: “Solidarietà al maturando ribelle, serve una scuola senza voti numerici” - Il pedagogista Daniele Novara esprime pieno sostegno allo studente 19enne, che ha trasformato l'esame di maturità in un atto di protesta contro il sistema di valutazione scolastico.

Effetto emulazione nel rifiutarsi di sostenere prova orale Esami di Stato: i ragazzi cercano più empatia, più umanità . Lettera; I prof. pensano solo ai voti e non alle persone: studentessa rifiuta di fare l'orale alla maturità ; Maturità , studente non fa l'orale per protesta ed è promosso. Presidi: Cambiare regole.