Educazione all’affettività la Regione Liguria finanzia corsi nelle parrocchie e non nei consultori

La denuncia della capogruppo Avs, Selena Candia: "Bocciato il nostro emendamento al Bilancio che ne chiedeva l'attivazione nella rete territoriale. La giunta ha risposto di aver già destinato i fondi ai centri parrocchiali".

Fiorella Mannoia: «La sicurezza arriva con l'educazione all'affettività, con i braccialetti che funzionano. Noi donne non dobbiamo entrare in chiesa per sentirci sicure» - Anna Foglietta gira un video divulgativo sulla violenza di genere che verrà proiettato prima degli eventi live.

“Se non inseriamo l’educazione all’affettività nelle scuole, la violenza non si fermerà”, Anna Foglietta: “Il cinema può essere la chiave per una nuova consapevolezza” - Anna Foglietta debutta alla regia con il video “È come sembra”, realizzato dal laboratorio artistico della Fondazione Una Nessuna Centomila e destinato a essere proiettato sui maxi-schermi prima dell’inizio dei principali concerti italiani e internazionali, grazie al supporto di AssoConcerti.

Violenza contro le donne, intervista esclusiva ad Anna Foglietta: “Ho accettato la sfida di girare il video e il risultato è stato convincente. Bisogna partire dall’educazione all’affettività nelle scuole” - Il video dal titolo “ E’ come sembra” realizzato dal laboratorio creativo della Fondazione Una Nessuna Centomila e diretto da Anna Foglietta, sarà trasmesso sui maxischermi prima dell’avvio dei principali eventi live estivi organizzati dagli associati AssoConcerti, l’ente che rappresenta i maggiori promotori e produttori di spettacoli dal vivo in Italia insieme agli artisti coinvolti.

