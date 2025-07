Ecolamp diffonde i dati di raccolta del primo semestre 2025 | oltre 1.500 tonnellate di Raee raccolte in Italia

Nel corso del primo semestre 2025, Ecolamp ha gestito in tutta Italia 1.519 tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). In particolare il Consorzio ha avviato a riciclo 930 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici a fine vita (raggruppamento R4), e 588 tonnellate di sorgenti luminose esauste (raggruppamento R5). I RAGGRUPPAMENTI – Dati che evidenziano complessivamente una sostanziale stabilità della raccolta Ecolamp rispetto al primo semestre del 2024. Si registra una decrescita fisiologica nella raccolta delle sorgenti luminose (R5), compensata dal raggruppamento eterogeneo di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici (R4), che sono cresciuti del 16 per cento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ecolamp diffonde i dati di raccolta del primo semestre 2025: oltre 1.500 tonnellate di Raee raccolte in Italia

