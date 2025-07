Ecco quanto impatteranno i dazi di Trump su Europa e Italia

E alla fine accordo fu. Ma la domanda è: quale il prezzo da pagare per le imprese europee e italiane? Perché ci sarà stato anche un prezzo politico a monte dell'accordo tra Stati Uniti e Cina sui dazi, ma di sicuro ce ne è uno anche economico. Premessa. Dopo quasi quattro mesi di tira e molla, fatti di escalation (fino alla minaccia di Trump di imporre dazi al 50% a fine maggio) e di pause (come quella al 10% che è durata fino a oggi), di accordi mancati e lettere minatorie, è arrivata dalla Scozia, tra una partita di golf e l'altra, l'intesa tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. In attesa di leggere le carte, secondo l'intesa firmata ieri, gli Stati Uniti introdurranno un dazio reciproco del 15% ma che, a conti fatti, ha ben poco di reciproco.

