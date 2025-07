Ecco il cast di Tale e Quale Show 2025

Carlo Conti ha scelto i 'vipponi' della 15 esima edizione di Tale e Quale Show, in onda da venerdì 26 settembre 2025 in prima serata su Rai 1. Ecco chi sono. Tale e Quale Show 2025, il cast. Antonella Fiordelisi. Beppe Quintale. Carmen Di Pietro. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Gianni Ippoliti. Le Donatella. Marina Valdemoro Maino. Pamela Petrarolo. Samuele Cavallo. Tony Maiello.

