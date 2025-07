Ecco i nuovi ostacoli di Trump alle rinnovabili L’obiettivo? Smantellare quanto sopravvissuto alla mannaia del suo Big Beautiful Bill

Mentre il rapporto Renewable Power Generation Costs dell’ Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) racconta che il solare fotovoltaico e l’ eolico onshore si confermano le fonti di energia piĂą convenienti, superando ampiamente le alternative a combustibili fossili e il segretario generale dell’Onu, AntĂłnio Guterres sottolinea che “serve volontĂ politica per rimuovere le barriere e mobilitare i finanziamenti”, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump continua la sua guerra alle fonti pulite. Anche oltre la One Big Beautiful Bill (OBBB) approvata lo scorso 4 luglio. Sotto le pressioni della House Freedom Caucus, piovono altre misure per eliminare qualsiasi spiraglio e rafforzare l’eliminazione degli incentivi fiscali per eolico e solare, giĂ previsti dalla legge fiscale che smantella i crediti d’imposta per rinnovabili e i veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

