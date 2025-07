Eccellenza la Messana si rinforza con gli arrivi di De Jesus e De Leon

La Messana inizierĂ martedì la preparazione estiva a “L’Ambiente Stadium” di Bisconte agli ordini del tecnico Giuseppe Cosimini. L’allenatore giallorosso avrĂ un gruppo abbastanza completo per poter sviluppare il lavoro in modo progressivo, seguendo il programma previsto. Risultato questo non. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: messana - eccellenza - rinforza - arrivi

Eccellenza, la Messana lavora sottotraccia per la nuova stagione - La Messana lavora sottotraccia. Dopo i festeggiamenti per le vittorie del campionato e della Coppa Italia di Promozione, la societĂ giallorossa sta approcciando la nuova stagione senza forzare i tempi, anche per capire meglio che torneo di Eccellenza andrĂ a disputare e le intenzioni delle rivali.

ALTRO RINFORZO, ARRIVA MATTEO VIRGILI Continuano i nuovi arrivi in casa Basket Corato per la prossima stagione 2025/2026. ? Stavolta è il turno di un ragazzo che sarà uno dei cardini della nuova under 19 eccellenza e potrebbe dire la sua an Vai su Facebook

Eccellenza, la Messana si rinforza con gli arrivi di De Jesus e De Leon; Eccellenza, il Città di Taormina rinforza la difesa con Giorgietti e Gullo; Eccellenza: la Jonica rallenta la corsa del quotato Paternò.

Calcio, Eccellenza: conferme e nuovi arrivi in casa Messana, restano Tricamo e Gazzè - La società USD Messana 1966 ha comunicato le conferme del difensore Stefano Tricamo e del centrocampista Gianluca Gazzè, e gli ... Lo riporta 98zero.com

Messana: rinnovano il difensore Stefano Tricamo e il centrocampista Gianluca Gazzè - L’Usd Messana 1966 ha comunicato le conferme del difensore Stefano Tricamo e del centrocampista Gianluca Gazzè, due dei grandi protagonisti della scorsa stagione culminata con il “double”. Come scrive messinasportiva.it