Ebrei picchiati in autogrill Daniele Nahum in consiglio comunale con la kippah

“Sono voluto intervenire in Aula indossando una kippah in segno di solidarietà al padre e al bambino di sei anni che sono stati picchiati ieri in un autogrill in quanto ebrei. Ho anche sottolineato che la commissione contro l’odio, pur a fronte di tre episodi di antisemitismo in città, non è mai intervenuta pubblicamente. Attendo che lo faccia. Ho poi chiesto al Sindaco e alla Giunta di adottare azioni concrete contro gli episodi di antisemitismo”, ha detto il consigliere comunale di Milano, Daniele Nahum, aggiungendo: “Stiamo assistendo ad almeno un pestaggio a settimana contro cittadini ebrei in città. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ebrei picchiati in autogrill, Daniele Nahum in consiglio comunale con la kippah

Ragazzi ebrei picchiati e insultati con frasi antisemite fuori dalla sinagoga di via dei Gracchi - Milano, 18 giugno 2025 – Due ragazzi ebrei di 18 e 15 anni sono stati picchiati, rapinati e insultati con frasi antisemite all'uscita dalla Sinagoga di via Gracchi a Milano martedì 17 giugno.

Aggressione antisemita in autogrill a Milano, ‘A casa, assassini!’.

Padre e figlio ebrei francesi insultati e aggrediti in autogrill. Lo sdegno della Comunità: "Inaccettabile l'odio antisemita in Italia" - Il racconto dell'uomo all'Ansa: "A un certo punto mi sono trovato a terra e ne hanno approfittato come animali prendendomi a calci" ... Da huffingtonpost.it

Famiglia di ebrei francesi aggredita all'autogrill: "Assassini" - Padre e figlio, con in testa la kippah, insultati in un'area di sosta sulla Milano laghi, mentre facevano la fila per il bagno, al grido di 'Palestina libera'. Riporta informazione.it