Dai social emerge un video in cui un uomo di nazionalitĂ francese, con la kippah, il tradizionale copricapo ebraico, accompagnato dal figlio, viene aggredito verbalmente da un uomo all’autogrill Villoresi, a Lainate, in provincia di Milano, sulla autostrada A8. Gli agenti della Polizia di Stato di Milano stanno verificando la presenza di telecamere nell’area di servizio. Gli investigatori intendono acquisire eventuali immagini delle telecamere da confrontare con il video che sarebbe stato girato da padre e figlio con lo smartphone e pubblicato sui social nelle scorse ore. Gli investigatori sono al lavoro su un’informativa da inviare in Procura a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebrei insultati in autogrill nel Milanese: il video sui social