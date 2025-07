Ebrei insultati e malmenati in autogrill a Milano | Siete assassini qui non siamo a Gaza andate a casa vostra

Affrontati all'autogrill al grido di ‚ÄúPalestina libera‚ÄĚ. √ą successo a un uomo francese ed ebreo che si trovava in compagnia del figlio piccolo. Prima le urla, poi gli insulti e infine l'aggressione fisica. Il tutto √® avvenuto all'Autogrill di Lainate, lungo l'A8 in direzione Milano.Il video. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Calunniate, Calunniate... 22 mesi di campagna goebbelsiana dei media, di calunnie inventate per infiammare l'odio contro gli ebrei, hanno funzionato bene. (nel video l'ennesimo attacco antisemita, un rabbino e il figlio insultati in un autogrill vicino a Milano) S Vai su X

