E se parte Dovbyk? Da Hojlund al sogno | La Roma sta lavorando per Vlahovic

Il calciomercato della Roma sta prendendo vie infinite difficili da seguire tutte insieme, eppure e proprio ciò che Massara è chiamato a fare in questi giorni. In entrata c’è Ghilardi pronto ad unirsi al gruppo, il quarto acquisto dopo El Aynaoui, Ferguson ed un Wesley prossimo alla firma, ma anche il capitolo uscite racconta qualcosa di importante: se da un lato è in stand-by il passaggio di Abdulhamid al Tolosa, dall’altro l’attenzione se l’è presa un Artem Dovbyk tornato all’improvviso in bilico, sia per gli ottimi segnali dati dall’ex centravanti del Brighton nelle prime due amichevoli che per una prima stagione in giallorosso non del tutto convincente dell’ucraino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Š Sololaroma.it - E se parte Dovbyk? Da Hojlund al sogno: “La Roma sta lavorando per Vlahovic”

In questa notizia si parla di: roma - dovbyk - hojlund - sogno

Roma, Torino all’orizzonte: lavoro specifico per Dovbyk - La chiusura della stagione si avvicina anche per la Roma. Reduci dalla vittoria per 3-1 con il Milan, i giallorossi si sono presentati nel migliore dei modi all’ultima giornata di campionato, fondamentale per quanto riguarda il 4° posto in classifica.

Roma, Dovbyk torna al gol: Ranieri ritrova il suo bomber - La settimana è iniziata nel migliore dei modi per la Roma. I giallorossi sono reduci dalla vittoria per 1-0 con la Fiorentina.

Verso Torino-Roma, Dovbyk tenta il recupero: Saelemaekers ancora dal 1? - È il momento della verità . La stagione della Roma sta per calare il sipario, ma prima c’è ancora un’ultima fatica da compiere.

Gasp, si gira: apre Trigoria, 29 i convocati del tecnico Il Romanista (G.Fasan) Prima le visite, poi i test e il campo. Previsto un lavoro intenso, ma con uno sguardo al clima La Roma di Gasperini non ha ancora fatto 30, ma parte comunque. Sono 29 i giocatori co Vai su Facebook

Dovbyk tra campo e mercato, Ferguson convince e la Roma sogna Hojlund: sondaggio del Besiktas per l'ex Girona; Dovbyk, luci e ombre tra infermeria e mercato: Gasp sogna Hojlund, la Roma apre a nuovi scenari; Roma, sondaggio del Besiktas per Dovbyk: cosa cambia con Ferguson.

Dovbyk tra campo e mercato, Ferguson convince e la Roma "sogna" Hojlund: sondaggio del Besiktas per l'ex Girona - La situazione di Dovbyk è da monitorare, l'arrivo di Ferguson può togliergli la titolarità e per la Roma non è incedibile. Scrive msn.com

Dovbyk, luci e ombre tra infermeria e mercato: Gasp sogna Hojlund, la Roma apre a nuovi scenari - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com