È morto il figlio dell’ex portiere della Roma Julio Sergio | aveva 15 anni Lottava contro un tumore

Enzo Bertagnoli, il figlio dell’ex portiere della Roma Julio Sergio, è morto ieri – domenica 27 agosto – a soli 15 anni. A darne comunicazione è stato il papà in un tristissimo post Instagram: sfondo nero e una scritta bianca, con gli anni di nascita e morte di Enzo e delle stelline a illuminare il suo nome. Enzo era in coma dopo un netto peggioramento avuto negli ultimi giorni a causa di un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. Poche ore fa proprio lo stesso ex portiere della Roma, con una storia Instagram, aveva lasciato intendere come le speranze fossero ormai pochissime: “La situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

