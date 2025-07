Roma, 28 luglio 2025 – È morto Enrico Lucherini, uno dei più famosi ‘press agent’ delle star, voce narrante della ‘dolce vita’ italiana, rimasto in attività per oltre mezzo secolo. Avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 8 agosto. A confermare la notizia della sua scomparsa è Gianluca Pignatelli, socio, allievo e amico di Lucherini. Antonella Lualdi, Claudia Cardinale e Enrico Lucherini in una immagine d'epoca facente parte della mostra dedicata al re dei press agent Enrico Lucherini, 'Purche' se ne parli - Dietro le quinte di 50 anni di cinema italiano', al Museo dell'Ara Pacis di Roma dal 13 ottobre 2012 al 6 gennaio 2013. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È morto Enrico Lucherini, il famoso press agent delle star. Fu la ‘voce narrante’ del cinema italiano