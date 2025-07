“Celso, mi mancherai maestro”. Con queste poche parole Eros Ramazzotti ha ricordato Celso Valli, storico produttore, morto oggi lunedì 28 luglio a 75 anni. Una delle figure più importanti della musica italiana. Celso Valli ha mosso i primi passi negli Anni 70 come musicista per poi collaborare, come produttore e arrangiatore, Mina, Vasco Rossi, gli album cult di Claudio Baglioni “La vita è adesso” e “Oltre” e “Terra promessa” di Eros Ramazzotti, oltre a “Il mare calmo della sera” di Andrea Bocelli, “Strano il mio destino” di Giorgia e “Resta in ascolto” di Laura Pausini. A 72 anni si è dedicato un album tutto suo “Sette canzoni al piano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Celso Valli, storico produttore di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Claudio Baglioni: “Non sono un trombone, ma attento all’innovazione”