È morta Claudia Adamo meteorologa della Rai | aveva 51 anni Il ricordo di Alberto Matano | Ciao ragazza speciale

È morta a soli 51 anni Claudia Adamo, meteorologa della Rai. Nata a Roma e figlia di Luciano, ufficiale dell’Aeronautica, anche lui meteorologo, Adamo si era laureata all’università di Tor Vergata di Roma in Fisica dell’atmosfera e aveva conseguito un dottorato all’università di Ferrara. Dopo aver lavorato per oltre 10 anni a SkyTg24, occupandosi principalmente di fenomeni meteo estremi, emergenze climatiche e disastri naturali, era passata alla Rai partecipando a diverse trasmissioni quali UnoMattina, La vita in diretta, inventando inoltre il Green Meteo in onda su Rai Gulp. La notizia della sua scomparsa è stata data “con dolore” dal direttore generale della Rai, Roberto Sergio: “Claudia Adamo, dal 2018 responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità , è stata una collega, straordinaria professionista, amata per la sua disponibilità e gentilezza. 🔗 Leggi su Tpi.it

