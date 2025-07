È morta a 51 anni Claudia Adamo responsabile di Rai Meteo L’addio di Matano | Ciao ragazza speciale

Una professionista stimata, un volto sorridente e competente che sapeva spiegare i complessi fenomeni atmosferici con chiarezza e garbo. È morta 51 anni Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo. La notizia, arrivata domenica sera, ha suscitato un profondo cordoglio tra i colleghi e il pubblico, che di recente l’aveva apprezzata come ospite a “La vita in diretta ” su Rai1. A comunicare la notizia “con dolore ” è stato il direttore generale della Rai, Roberto Sergio: “Claudia Adamo, dal 2018 responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità, è stata una collega, straordinaria professionista, amata per la sua disponibilità e gentilezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

