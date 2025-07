e intanto gwyneth paltrow diventa portavoce temporanea di astronomer

N uovo capitolo nel caso della kiss cam al concerto dei Coldplay. Secondo quanto riportato dal New York Post, Andy Byron, ex Ceo della società Astronomer, starebbe valutando la possibilità di avviare una causa per diffamazione. Le immagini riprese dalla kiss cam, infatti, hanno fatto il giro del web, con tanto di meme che hanno invaso i social e risvolti imporanti a livello privato e professionale. Un tenero abbraccio, poi il panico: Ceo “beccato” dalla Kiss Cam con un’altra al concerto dei Coldplay X Leggi anche › Kiss cam censurata dal video social dei Coldplay: i fan non perdonano Andy Byron e le possibili azioni legali: diffamazione o caso senza speranze?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

