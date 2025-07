Dan Ndoye andrà al Nottingham Forest, ormai è questione di ore. Sfumato il trasferimento al Napoli, con il club inglese che ha strappato il sì sia del giocatore, che del Bologna. Ndoye va al Nottingham Forest, sfuma il trasferimento al Napoli. Scrive l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X: Dan Ndoye al Nottingham Forest, ci siamo! Accordo verbale tra club e giocatore. 40 milioni + bonus. Il giocatore dovrà recarsi in Inghilterra nelle prossime 24 ore per le visite mediche. Marinakis voleva un acquisto di alto livello per sostituire Elanga, Ndoye ha detto sì. Tutto fatto. EXCL: Dan Ndoye to Nottingham Forest, here we go! Verbal agreement in place between clubs and player side. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

È finalmente finita la telenovela Ndoye, se n'è andato al Nottingham Forest