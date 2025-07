Firenze, 28 luglio 2025 – Le nuvole hanno continuato a ingombrare gran parte del cielo fiorentino in questo piovoso pomeriggio di fine luglio. Ma sull’ora del tramonto, sotto una luce flebile e confusa tra pioggia e calar del giorno, ha fatto il suo spettacolare ingresso sua maestà l’ arcobaleno. E c’è chi è riuscito a immortalare tutto l’arco coloratissimo. E in tantissimi non si sono lasciati scappare lo scatto perfetto di questo abbraccio sulla città . Sui social le condivisioni hanno fatto incetta di ‘cuoricini’. Un po’ romanticismo e un po’  sollievo per l’anima e gli occhi dopo questa giornata grigia dal sapore più autunnale che estivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E dopo la pioggia l’arcobaleno abbraccia Firenze