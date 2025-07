È andata così Raoul Bova la rivelazione di Martina Ceretti dopo lo scandalo

Martina Ceretti, la giovane modella balzata al centro del ciclone mediatico per il presunto legame con Raoul Bova, è improvvisamente scomparsa da Instagram. L’account che contava circa 100mila follower e che fino a pochi giorni fa era ancora attivo, adesso non risulta piĂą accessibile: cercando il suo nome utente, @martinaceretti, non appare nulla se non qualche omonima. Non è ancora chiaro se la sparizione sia il frutto di una scelta personale, una chiusura temporanea o un’eliminazione definitiva del profilo. NĂ© la diretta interessata nĂ© il suo entourage hanno voluto chiarire la vicenda. Un silenzio che si carica di domande, proprio mentre il caso continua ad arricchirsi di dettagli e colpi di scena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

