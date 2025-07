Due rapine in pochi minuti fuori dalla discoteca | arrestato

Due rapine in pochi minuti. E poi le manette e le sbarre. È successo fuori da una discoteca di Bastia Umbra dove i carabinieri hanno arrestato un 22enne del posto per rapina aggravata. Il giovane, in una sola nottata, ha commesso in sequenza due rapine: una ai danni di un 24enne e una ai danni di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: rapine - pochi - minuti - fuori

Un furto d'auto e tre rapine in un ristorante nel giro di pochi mesi, arrestati due giovanissimi - Hanno solamente 15 e 14 anni ma, tra luglio e settembre dello scorso anno, avrebbero provato a portare via un'Alfa Romeo Giulietta parcheggiata al Villaggio Santa Rosalia, rubato le batterie di alcuni monopattini elettrici parcheggiati in centro nonché messo a segno tre rapine in un'attività .

Due rapine in pochi minuti tra Sant’Antimo e Giugliano: ferito con calcio della pistola dipendente di un bar - Momenti di paura tra Sant’Antimo e Giugliano, dove una banda composta da quattro uomini armati e con il volto coperto ha messo a segno due rapine nel giro di poco tempo.

Addio Cristian, leggenda della montagna, cresciuto a Bollate; Saronno, due tentate rapine in pochi giorni - Apriamo la nuova edizione del Notiziario con la tragica morte di Cristian, vera e propria leggenda della montagna, originario di Bollate A Saronno due tentate rapine in pochi giorni: malviventi messi in fuga.

Paura a #Mugnano: il noto tiktoker "MarioMario" è stato vittima di una tentata rapina in via Madonna delle Grazie, poco dopo aver concluso una diretta social. Due individui su uno scooter lo hanno avvicinato fuori da un ristorante dove si trovava con la famiglia Vai su Facebook

Carabiniere piacentino disarma rapinatore al supermarket; Tenta due rapine in un’ora a Torrevecchia, 62enne armato arrestato dalla polizia; Terrore a Tor San Lorenzo: due rapine in pochi minuti, poi la fuga nei campi.

Rapina a Perugia. Fidela Bartoccini: «Ai banditi ho tirato telefonino e calcolatrice, così li ho messi in fuga» - Poche parole dette al telefono con garbo, è ancora scossa per la disavventura di sabato ... ilmessaggero.it scrive

Tre rapine in pochi giorni: arrestati i due rapinatori seriali - Due rapinatori seriali arrestati a Monza dopo tre colpi in una settimana. Da msn.com