Due ong israeliane | A Gaza Tel Aviv sta compiendo un genocidio

“ Our genocide “. E’ il titolo dell’ultimo rapporto di B’Tselem, secondo cui Israele sta commettendo un genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza secondo i parametri del diritto internazionale. Alla stessa conclusione giunge il report di un altra ong, quello di Physicians for Human Rights. È la prima volta che le organizzazioni israeliane per i diritti umani affermano in via ufficiale che Israele si sta macchiando della distruzione del popolo gazawi e chiedono alla comunitĂ internazionale di intervenire per fermare le atrocitĂ . Il documento pubblicato da di B’Tselem si apre con una ferma condanna dell’attacco sferrato da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, sottolineando che il gruppo al potere a Gaza si è macchiato numerosi crimini di guerra e probabili crimini contro l’umanitĂ . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

